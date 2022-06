Die wegweisende Innovation in der KI-Stimmtechnologie revolutioniert wie jemand online klingen kann

Voicemod (www.voicemod.net), der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Voice und interaktives Audiomaterial, bringt sein neuartiges Produkt zur Stimmumwandlung auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt. Diese neue Sammlung von KI-Stimmen stellt einen großen Innovationssprung in der Entwicklung von Stimmumwandlungsfunktionen für den Bereich "Speech-to-Speech" (Sprache zu Sprache) dar. Voicemod versetzt Menschen in die Lage, ihre Klang- und Geschlechtsidentität in digitalen Räumen zu bestimmen und ihre persönlichen Stimm-Avatare zu erstellen in Echtzeit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005665/de/

Voicemod adds real-time voice changing and custom sound effects to every game and communication desktop app including Discord, ZOOM, Google Meet, Minecraft, World of Warcraft, Rust, Fortnite, Valorant, League of Legends, Among Us, Roll20, Skype, WhatsApp Desktop, TeamSpeak, and more! (Photo: Business Wire)

WICHTIGE PUNKTE

KI-Stimmen ermöglichen eine bisher nicht mögliche Individualisierung der Online-Audioausgabe und unterstützen die Mission von Voicemod, Nutzern die Möglichkeit zu geben, so zu klingen, wie sie es möchten.

Die Echtzeit--Stimmumwandlungs-Engine für den Bereich "Speech-to-Speech" (Sprache zu Sprache) ermöglicht es, realistische synthetische Stimmen zu erzeugen und gleichzeitig Merkmale der Originalstimme des Benutzers wie Emotionen, Betonung und Tempo beizubehalten, sodass eine einzigartige klangliche Identität entsteht.

Diese Technologie wird es den Millionen von Nutzern von Voicemod von Gamern und Rollenspielern bis hin zu Menschen, die sich mit ihrer Stimme nicht wohl fühlen ermöglichen, sich im Netz zu verwirklichen.

Die technologische Innovation von Voicemod bei der Stimmumwandlung für den Bereich "Speech-to-Speech" (Sprache zu Sprache) ermöglicht eine individuelle Anpassung oder Integration der Persönlichkeit des Nutzers. Sie bietet den Menschen eine weitreichende Freiheit bei der Entscheidung, wie viel ihrer natürlichen Stimme sie beibehalten oder verändern möchten. Das Ergebnis ist ein einzigartiger, personalisierter Stimm-Avatar, der je nach Bedarf für Arbeit oder Freizeit geeignet ist.

Die KI-basierte Stimmtechnologie für den Bereich "Speech-to-Speech" erweitert nicht nur das Ausmaß, in dem Benutzer eine Originalstimme verändern können, sondern sie bietet auch die Möglichkeit, Akzente hinzuzufügen oder zu entfernen. Gamer und Rollenspieler können mit einer originalgetreuen Nachbildung ihres Lieblingscharakters sprechen, ohne dass dafür ein Voice-Acting erforderlich ist.

"Dies ist ein erster Schritt in die Zukunft. Mit der Weiterentwicklung von KI-Stimmen wird dies nicht nur Menschen wie mir in der Trans-Community helfen, sondern auch das Meta weltweit verändern", sagte Kairi Caitlyn, ein VTuber auf Twitch und der weltweit beste Spellbreak-Wettkampfspieler/Coach sowie ein Organisator der Gaming-Community im Esport.

Die KI-Stimmen von Voicemod, die ab sofort im Betamodus verfügbar sind, reichen von realistisch klingenden menschlichen Stimmen bis hin zu Stimmen mit zusätzlichen Effekten, die Fantasy-Charaktere ergänzen. So bietet Voicemod neben den männlich und weiblich klingenden Stimmen "Bob" und "Alice" auch die von einem Prominenten inspirierte Stimme "Morgan" für Fantasy-Charaktere wie Celestial, Narrator, The President und The General. Die Einführung der Technologie umfasst mehrere zusätzliche Stimmen, die sowohl KI als auch klassische Sounddesign-Techniken miteinander kombinieren, sodass sich der Benutzer im Handumdrehen in einen Piloten, einen Astronauten und sogar in digitale Wesen verwandeln kann, wodurch sich mehr kreative Möglichkeiten als je zuvor eröffnen.

"Die KI-Stimmen von Voicemod bereiten eine Menge Spaß und sorgen für eine intensivere Erfahrung für die Teilnehmer oder für Szenarien, die Sie mit Ihren Spielern durchlaufen. Spielen Sie ein Science-Fiction-Spiel? Holen Sie sich die Stimme eines Astronauten! Möchten Sie wie eine Gottheit klingen? Morgan ist Ihre beste Wahl. Ich kann es kaum erwarten, das für meine Sessions zu verwenden", sagte Cypheroftyr, ein amerikanischer Streamer und TTRPG DEI-Berater und -Entwickler, der als Gründer und Direktor der gemeinnützigen Organisation I Need Diverse Games bekannt ist.

Mit der Echtzeit-Technologie zur Voice-to-Voice-Konvertierung schafft Voicemod ein völlig neues Toolset, mit dem Menschen ihren auditiven Persönlichkeitsausdruck für eine authentischere Kommunikation von Mensch zu Mensch entwickeln können.

"Wir freuen uns sehr, die nächste Stufe der Audio-Expressionstechnologie unserer leidenschaftlichen Voicemod-Community und dem Rest der Welt vorzustellen", sagte Jaime Bosch, CEO und Mitbegründer von Voicemod. "Die Integration von Echtzeit-KI-Stimmen in unsere Engine in Verbindung mit unserem wachsenden Katalog von Partnerschaften im Bereich des geistigen Eigentums ermöglicht ein bisher nicht gekanntes Maß an individueller Anpassung des Audio-Ausdrucks online und im Metaversum."

Voicemod gestaltet die Zukunft der Kommunikation, indem das Unternehmen branchenführende Social-Audio-Tools entwickelt, die es jedem ermöglichen, die Art und Weise, wie man online, in sozialen Apps und sogar im Metaverse klingt, auf einfache Weise zu gestalten, anzupassen, zu verbessern und zu steuern. Die aktuellen Technologieprodukte des Unternehmens bieten begeisterten Voicemod-Nutzern bereits jetzt unglaubliche Möglichkeiten, z. B. Tools wie die kürzlich eingeführte PowerPitch-Technologie zur Erstellung realistischer, beständiger Online-Stimmidentitäten für Spiele, die Arbeit, die Schule, Rollenspiele oder soziale Kommunikation.

Ab heute können alle Voicemod-Benutzer auf ihrem PC mit KI-Stimmen experimentieren, indem sie unter http://voicemod.net/ai-beta/ ihren Vorzugszugang beantragen. Werden Sie ein Voicemod-Benutzer und entdecken Sie Ihre wahre Stimm-Persönlichkeit für ein intensiveres, angenehmeres und unterhaltsameres Spielen und Kommunizieren online.

Quellen

Sehen Sie sich ein kurzes Video an und erfahren Sie mehr über KI-Stimmen.

Im Voicemod Newsroom erfahren Sie mehr über die jüngsten Lizenzvereinbarungen für beliebtes geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) wie Spiele, Emoticons, Musik und TV-Titel.

erfahren Sie mehr über die jüngsten Lizenzvereinbarungen für beliebtes geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) wie Spiele, Emoticons, Musik und TV-Titel. Informieren Sie sich im Voicemod Developer Kit kompatibel mit PC und Mac über Plattformen, die die Voicemod-Technologie unterstützen, und darüber, wie B2B-Entwickler, Produzenten und OEMs die Echtzeit-Stimmenumwandlungstechnologie von Voicemod direkt in ihre Spiele, Anwendungen, sozialen Apps und Hardware integrieren können, um ein neues Maß an Benutzerinteraktion und -bindung zu erreichen.

Über Voicemod

Voicemod ist der führende Anbieter im Bereich der Echtzeit-Audio-Augmentation. Entwickler setzen auf die Audiotechnologie von Voicemod, um Endbenutzern bei der Erstellung virtueller Stimmen und der Definition ihrer klanglichen Identität zu helfen. Voicemod ist das Tool, das Spielern, Content-Entwicklern und professionellen Anwendern dabei hilft, die Stimme zu finden, mit der sie sich beim Spielen, Arbeiten, Kreieren und bei der Unterhaltung am besten ausdrücken können und das in einer Zeit, in der sich Unternehmen bemühen, ein verantwortungsbewusstes Metaverse aufzubauen. Erfahren Sie mehr unter www.voicemod.net.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005665/de/

Contacts:

Sterling Communications für Voicemod

Kontakt: Michelle Denny

E-Mail: voicemod@sterlingpr.com

Telefon: +1 (408) 395-5500