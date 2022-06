Shop Apotheke Long: 54-Prozent-Chance! Die Shop Apotheke Europe gehört zu jenen Wachstumsunternehmen, die in der Vergangenheit stark abverkauft wurden, nachdem das geplante Wachstum von den Marktteilnehmer in Frage gestellt wird. Weiters sind die ersten Gewinne erst im Jahr 2024 geplant. Aber die Aktie scheint ihren Boden gefunden zu haben und präsentierte sich am vergangenen Mittwoch in starker Verfassung. Die Aktie der Online-Apotheke gehörte zu den Gewinnern der Coronakrise, doch etwas später ...

