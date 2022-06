Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat die Leitzinsen am Mittwochabend (15.06.) um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent angehoben - so kräftig wie seit 1994 nicht mehr, so die Experten von "FONDS professionell".Im Juli stehe eine weitere Zinserhöhung um 50 bis 75 Basispunkte an, habe der Offenmarktausschuss um Präsident Jerome Powell deutlich gemacht. ...

