DJ BoE erhöht Leitzins um 25 Basispunkte - drei MPC-Mitglieder wollen 50

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet weiter gestrafft. Laut Mitteilung der BoE beschloss der geldpolitische Ausschuss (MPC), die Bank Rate um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent anzuheben, was der Erwartung der von Dow Jones Newswires befragten Analysten entsprach. Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen. Michael Saunders, Jonathan Haskel und Catherine Mann votierten für eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte. Die BoE strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Die Verbraucherpreise waren zuletzt mit einer Jahresrate von 9,0 Prozent gestiegen. Das war die stärkste Teuerung seit vier Jahrzehnten. Die BoE prognostiziert nun, dass die Inflation gegen Jahresende bei über 11 Prozent liegen wird.

Kompliziert wird ihr Vorhaben, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, durch schwache Wachstumsaussichten. Die BoE erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,3 Prozent sinken wird. Gleichwohl stellt sie in ihrem Statement eine "kraftvolle Reaktion" für den Fall in Aussicht, dass sich der Inflationsdruck verstetigen sollte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2022 07:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.