BYD hat mit seiner Tochterfirma FinDreams Battery die erste Produktionslinie seiner Batteriefabrik in Shaoxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang eröffnet. Die dort produzierten Blade-Batterien sollen künftig in BYD-Modellen mit dem PHEV-Antrieb DM-i zum Einsatz kommen. Nach dem Spatenstich benötigte das Unternehmen nur acht Monate, um die erste Produktionslinie in Betrieb zu nehmen. Die erste ...

