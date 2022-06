(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 16.06.2022 - Für Mais und Sojabohnen geht es im elektronischen Handel leicht nach oben. Derweil kommt es an den Aktienmärkten zu neuen Korrekturen. Papiere von Südzucker können derweil deutlich zulegen. Die Rohstoffmärkte sind weiterhin sehr volatil. Bei den Agrarrohstoffen zeigt sich dies in sehr hohen Preisen für Weizen und Sojabohnen. Letztere bewegten sich in ...

