Berater der US-Arzneimittelbehörde FDA haben sich für den Einsatz von Biontech/Pfizer- und Moderna-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Was machen die Aktien?

Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna könnten zukünftig in den USA zum Einsatz kommen, wenn es um das Impfen gegen Corona von Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren geht. Berater der US-Arzneimittelbehörde FDA sprachen sich am gestrigen Mittwoch einstimmig für den Einsatz der Impfstoffe von den zwei Herstellern aus, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.



Demnach begrüßte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Empfehlung der FDA-Berater. "Das ist eine gute Nachricht für Eltern", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.



Die US-Regierung rechne ab dem 21. Juni mit dem Impfstart bei Kinder in der Altersgruppe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Allerdings sei das Ergebnis der Abstimmung nicht bindend für die US-Arzneimittelbehörde FDA. Und auch die Arzneimittelbehörde CDC habe sich der Einschätzung noch nicht angeschlossen, so die dpa.



In den USA ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer aktuell für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen, der Moderna-Impfstoff für Menschen ab 18 Jahren. Am Dienstag schon hätten sich die FDA-Berater dafür ausgesprochen, den Impfstoff von Moderna auch für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zuzulassen.



In den letzten fünf Tagen verlor die Biontech-Aktie knapp zehn Prozent. Der Kurs beträgt 129,10 Euro (Stand 16.06.2022, 11:31 Uhr).



Die Aktie von Moderna hat in den letzten fünf Tagen einen Verlust von über elf Prozent hinnehmen müssen, der Kurs liegt bei 121,02 Euro (Stand 16.06.2022, 11:30 Uhr).



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online.de Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US60770K1079,US09075V1026