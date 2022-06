Hamburg (ots) -Dating-Seiten und -Apps versprechen das große Glück. Doch immer wieder machen Nutzer negative Erfahrungen - treffen auf gefälschte Profile oder auf sogenannte Bots, die den Eindruck vermitteln, dass der Frauenanteil besonders hoch ist. Das ist zwar irreführend, aber zum Glück meist harmlos. Allerdings tummeln sich immer häufiger gefährliche Abzocker auf den Plattformen. Und die wollen nur ans Geld der Kunden!Sicherheitsexperten unterscheiden zwischen diversen Abzockertypen: Einige erfinden zum Beispiel Schicksalsschläge oder Unfälle, um vom Gegenüber Geld zu erbetteln - das natürlich für immer weg ist. Aktuell im Trend: Vermeintliche Online-Freunde erschleichen sich zunächst das Vertrauen, um dann von angeblich todsicheren Geldanlagen, etwa in Kryptowährungen, zu schwärmen. Klar: Das Opfer soll investieren, auch hier ist das Geld futsch.Aber wie erkennt man Dating-Betrug? Unter anderem an allzu perfekten Fotos oder an der Aufforderung, möglichst schnell zu einem Messenger zu wechseln. Ebenfalls sollte man aufpassen, wenn der Gegenüber sich mit einem Namen vorstellt, der nicht zu den Fotos passt - oder als Kontakt eine ausländische Telefonnummer angibt.Problem: Für Anbieter von Dating-Services ist es nicht leicht, Betrüger zu identifizieren. Sperren sie gemeldete Profile, gibt es kurz darauf drei neue. Der eigentliche Betrug findet zudem meist außerhalb der Datingplattform statt.Den vollständigen Sicherheits-Report lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 13/2022, die ab dem 17. Juni 2022 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 20 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5250063