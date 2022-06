In der aktuellen Schwächephase des Kryptomarkts, die in den Medien gern als Krypto-Winter bezeichnet wird, hat Tesla bezogen auf seine Ausgangsinvestition in den Bitcoin bereits fast 600 Millionen US-Dollar verloren. Die Website Bitcoin Treasuries verfolgt die Wertentwicklung bekannter Bitcoin-Investitionen, an deren Spitze sich seit Monaten nicht die Mining-Firmen, sondern die bekannten Bitcoin-Befürworter Microstrategy und Tesla befinden. Ein Blick in die jüngste Übersicht sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...