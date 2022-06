Stuttgart (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW)Fachhochschüler können nun in Baden-Württemberg an der HAW ihren Doktor machen. Das ist ein Schritt zur Chancengleichheit. Es ist kaum damit zu rechnen, dass die Promotion an den HAW ein Massenphänomen wird. Aber sie ist eine gute Chance für HAW-Absolventen, die oft nicht aus Akademikerfamilien kommen, ihren akademischen Weg fortzusetzen. Und sie ist eine Anerkennung der guten Arbeit der Hochschulen in Baden-Württemberg.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5250111