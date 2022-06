Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute hat das Monetary Policy Committee der Bank of England erwartungsgemäß nur einen kleinen Schritt hin zur weiteren Normalisierung der Geldpolitik im Vereinigten Königreich machen wollen, so die Analysten der Nord LB.Angesichts der Dynamik, mit der einige andere Notenbanken inzwischen an der Zinsschraube drehen würden, könne diese aktuelle geldpolitische Maßnahme der Bank of England wohl sogar als ein lediglich vorsichtig offensives Vorgehen der Notenbanker in London charakterisiert werden. Die Zentralbank an der Themse habe die Abkehr von der ultraexpansiven Ausrichtung ihrer Geldpolitik allerdings schon frühzeitiger eingeleitet. Diese Tatsache könnte es der Notenbank am aktuellen Rand deutlich einfacher gemacht haben, zumindest zunächst relativ zögerlich zu agieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...