Berlin (ots) -Das Landgericht Frankfurt/Oder entscheidet am 20.06.2022 über Schadensersatz für die Brandenburger Imkerei Seusing.Das Imkerpaar Sebastian und Camille Seusing wartet noch immer auf Schadensersatz für seinen mit Glyphosat verunreinigten Honig. Nach einem mehr als zweijährigen Rechtsstreit wird das Landgericht Frankfurt/Oder nun am 20. Juni 2022 sein Urteil in dem Fall verkünden.TERMIN: Urteilsverkündung im Glyphosat-Schadensfall der Imkerei SeusingOrt: Landgericht Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder), Sitzungssaal 304, 3. OGZeitpunkt: Montag, 20.06.2022, 12:00 UhrFür eine Akkreditierung wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Landgerichts. (https://ordentliche-gerichtsbarkeit.brandenburg.de/ogb/de/landgericht-frankfurtoder/presse/)Sollte das Gericht zugunsten des Imkerpaars entscheiden, hätte das Urteil eine wichtige Signalwirkung für Landwirtschaft und Politik. Denn Imkereien bleiben bisher meist auf den fremdverursachten Schäden sitzen, wenn ihr Honig durch Pestizide aus der Landwirtschaft verunreinigt wurde. Den nicht mehr verkäuflichen Honig müssen sie obendrein noch auf eigene Kosten entsorgen. Wenn das Landgericht Frankfurt/Oder der Familie Seusing Schadensersatz zuspricht, müssen sich Landwirt*innen künftig bei ähnlichen Fällen ebenfalls auf Schadensersatzansprüche von Imker*innen einstellen.Nach der Urteilsverkündung werden der Anwalt der Familie Seusing, Dr. Georg Buchholz von der Kanzlei [GGSC], sowie der Vorstand der Aurelia Stiftung, Thomas Radetzki, für Interviews vor Ort zur Verfügung stehen. Imker Sebastian Seusing steht für O-Töne ab 13 Uhr am Telefon bereit.Hintergrund:Familie Seusing musste im Frühjahr 2019 mehr als vier Tonnen Honig aufgrund einer Glyphosat-Verunreinigung entsorgen und ihren Familienbetrieb danach aufgeben. Die Aurelia Stiftung unterstützt die Familie bei ihren Schadensersatzforderungen und setzt sich auch über den Fall hinaus für ein Anwendungsverbot von Pestiziden in blühenden Pflanzenbeständen ein.Mehr Informationen: www.aurelia-stiftung.de/glyphosat-im-honig