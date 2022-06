Fazit: Schweizer Franken wertet deutlich aufNach Bekanntgabe dieser Meldung notierte der Schweizer Franken unmittelbar höher! Franken wertet im Verhältnis zum Euro unmittelbar nach Bekanntgabe der Zinsanhebung auf. Quelle: Google Auch der Wechselkurs des Euro zum US Dollar (Stand: 1.05 EUR am 16.06.2022) dürfte von diesem Signal profitieren. Was passiert mit dem DAX wenn die Zinsen schnell steigen?Dazu habe ich aus eigenem Interesse eine Grafik erstellt, in der ich den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...