In einem neuen Report werfen die Analysten von BofA Research einen Blick in die ferne Zukunft. Welche Aktien profitieren von den globalen Megatrends? wallstreet:online stellt einige der möglichen Aktien-Gewinner vor.Die Menschheit wächst, wird älter. Sie lebt und arbeitet in Zukunft anders. Diese Trends können Forscher schon heute, trotz aller Krise und Unabwägbarkeiten, feststellen. Die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...