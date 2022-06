Talkdesk unterstützt spanischen Hotel- und Reisepionier auf dem Weg zur digitalen Transformation

Talkdesk, Inc., ein international führender Anbieter von Cloud-Kontaktzentren für kundenzentrierte Unternehmen, wurde von der Barceló Hotel Group dazu ausgewählt, eine Cloud-basierte Lösung bereitzustellen, um die Betriebsabläufe des Kontaktzentrums der Hotelmarke zu zentralisieren und das Kundenerlebnis (Customer Experience, CX) für ihre Kunden zu verbessern.

Barceló Hotel Group ist die Hoteldivision der Barceló Group, einem Marktführer im spanischen Tourismus. Das Hotelunternehmen wurde 1931 von Simón Barceló gegründet und hat sich unter der Führung von drei Generationen der Familie Barceló weiterentwickelt. Die Barceló Hotel Group betreibt 60.000 Gästezimmer in über 270 städtischen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und Freizeithotels in 24 Ländern. Ihre Unternehmensphilosophie des "Forward Hoteligence" inspiriert die Marke dazu, den Maßstab für das Erlebnis ihrer Gäste immer weiter zu steigern was ihr die Anerkennung als eine der 30 größten Hotelmarken der Welt einbrachte.

Talkdesk CX Cloud, eine End-to-End-Lösung für Kundenerlebnisse, half Barceló bei der digitalen Transformation seines Kundenzentrums. Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit der Talkdesk-Plattform konnte die Marke den entscheidenden Wechsel von geografisch getrennten Kundenzentren zu einem zentralen virtuellen Hub für die Verwaltung aller Kundeninteraktionen bewältigen. Zuvor konnten die Mitarbeiter der Kundenzentren der Barceló Hotel Group, die von unterschiedlichen Standorten auf der ganzen Welt aus arbeiteten, sich nur auf Kundenanfragen in ihrem eigenen geografischen Gebiet konzentrieren. Mithilfe der Talkdesk-Lösung kann jeder Mitarbeiter der Barceló Hotel Group jedem Kunden zu jeder Zeit helfen. Über Talkdesk for Salesforce haben die Mitarbeiter in Echtzeit Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten und können dadurch sicherstellen, dass die Bedürfnisse der Gäste vorhergesehen und erfüllt werden. Darüber hinaus können die einzelnen Mitarbeiter über einen einzigen Bildschirm auf alle Kommunikationskanäle, Tools und Kundendaten zugreifen, was zu optimierten Arbeitsabläufen und höherer Effizienz führt. KI-gestützte Funktionen wie Talkdesk Interaction Analytics und Talkdesk QM Assist ermöglichen wertvolle Möglichkeiten für Echtzeit-Coaching, damit Mitarbeiter bei jeder Interaktion Erkenntnisse über den Kunden gewinnen können, die zu herausragenden Erlebnissen für Gäste führen.

"Die Verpflichtung von Barceló zu hervorragendem Gäste-Service ist eines der wichtigsten strategischen Unternehmensziele. Es ist nicht nur unsere Berufung, sondern auch die Leidenschaft, die uns antreibt", sagte Iñigo Onieva, Global Digital Business Director, Barceló Hotel Group. "Wir sind außerdem davon überzeugt, dass die Bereitstellung hervorragender Gästeerlebnisse und die Schaffung eines Mehrwerts während des Reservierungsprozesses über unsere Kontaktzentren damit beginnt, dass wir unseren Mitarbeitern Zugang zu den besten Tools geben, die in ein Omnichannel-Erlebnis mit Barceló.com eingebunden sind. Die Talkdesk-Lösung bietet unseren Mitarbeitern in den Kontaktzentren eine einfachere Möglichkeit, komplexe Daten zu verwenden und ein persönlicheres, nahtloses Erlebnis für unsere Gäste zu schaffen vor, während und nach dem Aufenthalt in einem der von der Barceló Hotel Group geführten Hotels."

"In der Hotellerie und im Tourismus erstreckt sich die Customer Journey über die Momente hinaus, in denen man in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachtet. Die Marken, die danach streben, ihren Gästen ebenfalls ein Fünf-Sterne-Erlebnis zu bieten von der ersten Anfrage bis zu den durchdachten Berührungspunkten nach dem Besuch werden als Pioniere im Streben nach Gästetreue anerkannt werden", sagte Kathie Johnson, Chief Marketing Officer bei Talkdesk. "Barcelós Mitarbeiter haben mit der Talkdesk-Lösung die Möglichkeiten und die Unterstützung, die sie brauchen, um ihre Gäste auf dieser Reise zu begleiten. Wir sind stolz darauf, mit Barceló zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele im Bereich des Kundenerlebnisses zu erreichen."

