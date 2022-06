The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2022



ISIN Name

US337932AG27 FIRSTENERGY 17/22 A

DE000HSH40E5 HCOB HPF 15/22

US70450YAB92 PAYPAL HDGS 19/22

XS1584002783 DNB BOLIGKRED. 17/22 MTN

