Der DAX kann am Freitag zumindest vorerst wohl ein Absacken unter die Marke von 13.000 Punkten abwenden. Nach der erneuten Verkaufswelle am Donnerstag steuert er am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen auf einen Stabilisierungsversuch zu. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein Prozent höher auf 13.167 Punkte.Der X-DAX hatte am Vorabend bereits unter der runden Marke gelegen. Die hohe Inflation und steigende Zinsen schürten bei den Investoren zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...