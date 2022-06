Auf die knackige Leitzinsanhebung in Höhe von 75 Basispunkten in den USA vom Mittwoch reagierten die Märkte zunächst noch mit einer leichten Erholung. Das Bild wandelte sich dann am gestrigen Donnerstag(16.06.). Weitere Notenbanken gaben Zinsschritte bekannt. Vor allem die überraschend deutliche Zinsanhebung der Schweizerischen Nationalbank sorgte für Aufsehen. Der Dax reagierte mit kräftigen Abschlägen im gestrigen Donnerstagshandel. Mittlerweile ...

