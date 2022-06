Der amerikanische Industriekonzern Idex Corp. (ISIN: US45167R1041, NYSE: IEX) zahlt am 29. Juli 2022 eine vierteljährliche Dividende von 60 US-Cents je Aktie an die Aktionäre. Record date ist der 15. Juli 2022. Nach Firmenangaben ist dies die 111. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausbezahlt. Der Konzern aus Lake Forest, im Bundesstaat Illinois, schüttet auf das Jahr hochgerechnet 2,40 ...

