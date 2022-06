Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat den nächsten schwachen Handelstag hinter sich. Der DAX startete nach der US-Leitzinsentscheidung bereits im Minus und baute seine Verluste immer weiter aus. Am Ende lag er bei 13.038 Punkten. Das ist ein Minus von rund 3,3 Prozent. Marktidee: Adidas Die Aktie von Adidas hatte im August 2021 ihr Allzeithoch markiert. Seitdem befindet sich der Kurs in einem intakten mittelfristigen Abwärtstrend. Gestern rutschte das Papier im Zuge der allgemeinen Marktschwäche auf ein Fünf-Jahres-Tief ab. Aus technischer Sicht bleiben die Bären im Vorteil, solange der Kurs nicht zwei bestimmte Widerstände zurückerobert. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf