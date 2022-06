Themen-Check mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") - in diesem Video als verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Gesprächs im Rahmen von Bernecker TV vom 15.06.2022. Schlaglichter: ++ Schwächeanfall als guter Qualitätstest ++ Geldschwemme vorbei ++ Italienisch/Französischer Flair in der EZB ++ Euro in seiner jetzigen Stellung nicht zu halten? ++ Hinweis auf Bernecker-Webinar am 07.07.2022 mit Trading-Experte Hans-Jürgen Haack ++ Depotdynamisierung durch Hebelergänzungen ++ Jetzt geht es um die Chancen! Hier geht es zum Video: https://youtu.be/J2lgXaFNcnY Jetzt informieren und anmelden zum Webinar "Tradingchancen im schwierigen Fahrwasser": Tradingchancen im anspruchsvollen Fahrwasser - Bernecker-Webinar mit Hans-Jürgen Haack am 07.07.2022 (ichkaufeaktien.de)

EZB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de