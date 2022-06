Baden-Baden (ots) -Toni Kroos hat seine Sieger-Schuhe aus dem Champions League-Finale für unglaubliche 20.100 Euro bei United Charity versteigert! Der Erlös der Auktion geht komplett an die eigene Stiftung des Real Madrid-Stars, die damit schwerstkranke Kinder unterstützt. Und nun darf sich der Auktionsgewinner aus San Diego über ein Stück Sportgeschichte freuen. Diese Schuhe haben Toni Kroos schon in vielen wichtigen Spielen Glück gebracht, bis sie im CL-Finale gegen Liverpool dann fast auseinander fielen.Dank den täglich bis zu 300 laufenden Auktionen auf www.unitedcharity.de hat jeder die Chance, sich seinen größten Traum zu erfüllen und damit auch noch Gutes zu tun - sei es ein signiertes Trikot von Messi, eine Gitarre von Rammstein oder eine Reise zu den Geparden nach Namibia. Europas größtes Charity-Auktionsportal leitet alle Erlöse ohne Abzüge an verschiedene Kinderhilfsprojekte weiter.Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5250324