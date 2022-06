Der Aktienmarkt ist ein Sumpf der Manipulation. Die Großen manipulieren die Kleinen. Und der mit den besseren Werkzeugen gewinnt immer und am liebsten gegen jene, die nur kleine Brötchen backen wollen. So hört man es oft, wenn man vermeintliche Börsenprofis sprechen hört. Und die müssen es ja wissen! Wenn ich das Wort Manipulation höre, dann denke ich an abenteuerliche Manöver. Dinge, mit denen nur eine finstere Elite durchkommt. Irgendeine magische Methode, die das Geld der armen Kleinanleger direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...