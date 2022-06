Kommt jetzt ein Growth-Rebound? Ganz ehrlich: Keine Ahnung. Allerdings bin ich überzeugt, dass es früher oder später so sein wird. Nach jeder Schwächephase kommt eine Erholung. Früher oder später auch mal wieder eine Rallye. Es kann natürlich sein, dass sich der Bärenmarkt auch noch länger hinzieht. Möglich ist in diesem von Krieg, steigenden Zinsen und Inflation geprägten Marktumfeld eine Menge. Aber es gibt durch den Abverkauf auch bereits so manche Top-Aktie, die zu günstigen Konditionen zu haben ...

