In den vergangenen drei Jahren war die Aktie von Atoss Software (WKN: 510440) wahrlich ein Fest für alle Anleger. Doch seit Jahresanfang 2022 können auch die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters nicht mehr vor Vermögensverlust schützen. Um satte 44,7 % ging es in diesem Jahr bislang bergab. Heute bekommen wir die Aktie für nur noch 120,00 Euro (Stand aller Daten: 17. Juni 2022). Das bedeutet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 24. Stolze Werte! Was sagen also die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...