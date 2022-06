Bei W. P. Carey (WKN: A1J5SB) steht weiterhin Business as usual auf der Agenda. Als Real Estate Investment Trust könnte das auch konsequent so bleiben. Schließlich geht es im Kern vor allem um eines: das Kaufen und Halten von Immobilien. Sowie die Vermietung, die letztlich Funds from Operations und die Dividende kreiert. Beim Stichwort Dividende sind wir an einem bedeutenden Bewertungsmerkmal angekommen. W. P. Carey besitzt derzeit 5,22 % Dividendenrendite, was alles andere als verkehrt ist. Aber ...

