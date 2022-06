"Wom3n.DAO" heißt das Web3-Projekt von Dajana Eder. Wie sie damit für mehr Diversität in der Krypto-Branche sorgen will und welche Hürden ihr bei der Gründung ihrer dezentralen und autonomen Organisation im Weg stehen, erzählt sie im t3n Podcast. Eine Wallet kennt kein Geschlecht. Aber warum gibt es dann fast nur Männer auf dem Krypto-Markt und in Web3-Projekten? Das fragte sich Dajana Eder 2021. Mit Kryptowährungen kam sie schon vor Jahren in Berührung, doch für mutige Investments fehlte der Personal-Branding-Expertin der Austausch mit Gleichgesinnten. Sie wagte sich also vor in die männerdominierte Krypto-Welt und erntete ...

