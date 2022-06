Der DAX kann am Freitag zumindest vorerst wohl Absacken unter die Marke von 13.000 Punkten abwenden. Nach der erneuten Verkaufswelle, die den Leitindex am Vortag wieder erfasst hatte, scheint er sich am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen zu stabilisieren. Derzeit notiert er 0,8 Prozent im Plus bei 13.143 Punkten.An diesem Freitag ist wieder großer Verfallstag: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen ...

