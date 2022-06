Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere bringt eine Anleihe (ISIN US24422EWF23/ WKN A3K6HD) mit Fälligkeit zum 06.06.2025 und einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der im halbjährlichen Turnus ausbezahlte Nominalzinssatz betrage 3,40%. Am 06.12.2022 stehe die erste Zinszahlung an. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. S&P rate John Deere mit A. Die Anleihe könne durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.06.2022) (17.06.2022/alc/n/a) ...

