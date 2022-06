Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Eine zum 11.11.2033 fällige schwedische Staatsanleihe (ISIN SE0017830730/ WKN A3K6B1) ist über den Börsenplatz Stuttgart ab sofort handelbar, so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 14,5 Milliarden Schwedischen Kronen (SEK) sei der Zinssatz mit 1,75% festgesetzt. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen, die nächste Zinszahlung stehe am 11.11.2022 vor der Tür. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 5.000 SEK (umgerechnet ca. 470 Euro) in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 SEK. S&P vergebe für Schweden sein bestmögliches AAA Rating mit stabilem Ausblick. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.06.2022) (17.06.2022/alc/n/a) ...

