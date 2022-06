Zum großen Verfall an den Terminmärkten nutzen Anleger die jüngsten Kursverluste für eine Rückkehr in die europäischen Aktienmärkte. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils ein Prozent auf 13.168 beziehungsweise 3462 Punkte, nachdem sie am Donnerstag um rund drei Prozent abgerutscht waren. Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets warnte allerdings vor weiteren Kursrückschlägen. Ein finaler Ausverkauf, der durch eine rasante Talfahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...