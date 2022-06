Bonn (ots) -



Die digitalpolitische Sprecherin der AfD, Joana Cotar, erhofft sich vom Bundesparteitag mehr als nur eine neue Parteispitze. Im phoenix-Interview sagte Cotar, die selbst nicht mehr für den Bundesvorstand kandidieren will, sie wolle aber dafür kämpfen, "dass die Partei in die Richtung geht, in der ich sie gerne hätte, dass sie ein freundliches Gesicht bekommt." Dafür brauche es "junge Leute in der Partei, die uns besser repräsentieren. Da hoffe ich, dass wir da ein paar neue frische Köpfe dazubekommen." Im phoenix-Interview vor dem Beginn des AfD-Parteitags in Riesa sagte Cotar, sie wünsche sich, dass die Partei mit einer neuen und jüngeren Parteispitze besser mit Inhalten punkten könne, "um wieder die alten Wähler zurückzugewinnen, die wir hatten."



