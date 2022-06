Delivery Hero - Hohe Verluste stimmen Aktionäre negativ

Werbung



Trotz einer Umsatzverdoppelung auf 5,8 Milliarden Euro konnten die Erwartungen der Aktionäre nicht getroffen werden. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, den DAX© sowie weitere Basiswerte unter die Lupe.



Der in Berlin ansässige Lieferdienst Delivery Hero, der vom DAX© in den MDAX© absteigt, wurde diesen Donnerstag auf der Hauptversammlung von seinen Aktionären unter Beschuss genommen. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 lieferten eine Verdoppelung des Umsatzwachstums, dennoch wird in Hinsicht der Rentabilität ein EBITDA von -1.075 Mio. Euro verbucht. Anleger befürchten, dass die steigende Inflation das Geschäftsmodell ins Schwanken bringen könnte. Mit Umsatzwachstum allein lässt sich da nicht mehr punkten. Für Anleger stellt sich die Frage, wo die Reise der Delivery Hero-Aktie zukünftig hingeht. Anhand von Open End-Turbo-Optionsscheinen können Anleger sowohl von steigenden als auch von fallenden Aktienkursen überproportional profitieren!





Die aktuellen Unsicherheiten an den deutschen Börsen spiegeln sich in der aktuellen Handelswoche im DAX© wieder, zugleich drücken steigende Zinserwartungen die Unternehmensgewinne. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



