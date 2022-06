Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch heute hat die Bank of Japan keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik vornehmen wollen, berichten die Analysten der NORD/LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden somit auf unverändertem Niveau bleiben - also bei Werten von -0,10% beziehungsweise 0,00%. Mit Blick auf die Letztere dieser beiden für die internationalen Finanzmärkte sehr wichtigen Größen scheine diese Entscheidung für einige Beobachter eine gewisse Überraschung gewesen zu sein. Die Notenbank in Tokio sei zuletzt im Rahmen ihrer Aktivitäten zur "Yield Curve Control" unter einen gewissen Handlungsdruck geraten. Insofern habe es am Markt durchaus Spekulationen über eine mögliche Erhöhung (oder andere Anpassungen) bei der Zielrendite für die Staatsanleihen gegeben. Das Ausbleiben entsprechender Maßnahmen habe nun den Abwertungsdruck auf den Yen wieder erhöht. Gegenüber der US-Währung sei somit folglich die psychologisch wichtige Marke von 135,00 JPY pro USD ins Blickfeld gerückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...