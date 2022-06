Beijing, China (ots) -Am 15. Juni 2022 wurde die Welt-Internet-Konferenz 2022 mit dem Thema "Innovative Entwicklung des industriellen Internets und gemeinsamer Aufbau der neuen Zukunft der digitalen Wirtschaft" in der Cloud eröffnet. Die Akademiker an der Chinese Academy of Engineering(CAE) Wu Hequan, Li Bohu, Liu Yunjie, Gao Wen, Wei Yiyin, ausländischer Akademiker an der Chinese Academy of Engineering(CAE) und Mitglied der German Academy of Science and Engineering (GASE) Otthein Herzog und Akademiker der German Academy of Science and Engineering (GASE) Ge Xingfu hielten dabei die Grundsatzreden.Auf der Konferenz wurde das "Chip" der Industrieinternet-Plattform der neuen Generation - das Betriebssystem INDICS-OS veröffentlicht. INDICS-OS ist ein Betriebssystem der neuen Generation mit offener Intelligenz und Cloud-Edge-Kollaboration und stellt einen Konnektor der industriellen Ressourcen, industriellen Daten-Enabler und Beschleuniger der Anwendungsentwicklung im Zeitalter der digitalen Wirtschaft dar. INDICS-OS kann die Maschinen mit der digitalen Welt schnell verbinden, um die Abstraktion und Integration der digitalen Ressourcen und die agile Entwicklung von digitalen Zwillingen + digitalen Mainline-Industrieanwendungen aus einer Hand zu ermöglichen. INDICS-OS verfügt über sechs Merkmale: Verbindung der offenen industriellen Ressourcen mit der gesamten Faktoren, Aufbau der Anwendungen eines Digitalen Zwillings, die auf allen Ebenen miteinander verbunden sind, flexible hybride Cloud-Architektur mit vollständiger Topologie, selbstständige Fähigkeit zur Erbringung von Dienstleistungen für die Produkte mit der vollständigen IT-Anwendungsinnovation, integrierte Entwicklungs-Toolsets der ganzen Reihe, die vollständige Befähigung der Partner mit vollständigem Ökosystem.Während der Konferenz wurde auch ein industrielles digitales Werkzeug, das industrielle digitale Gehirn, veröffentlicht. Das industrielle digitale Gehirn ist ein intelligentes Produkt für industrielle Analyse und Governance, das für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität der industriellen Kette und der Lieferkette und die Unterstützung des Aufbaus eines modernen Industriesystems entwickelt wurde. Das Produkt weist drei Kernstärken auf: ein industrieökonomisches Methodensystem, das mit der Zeit Schritt hält; Umfassende und genaue industrielle Big-Data-Ressourcen; Die selbstständige und kontrollierbare neue Generation digitaler Technologie. Das digitale Gehirn der CasiCloud-Industrie fand in mehreren nationalen Ministerien, lokalen Regierungen, Kettenführern und führenden Unternehmen Anwendung, um die industrielle Konstellation des staatseigenen Kapitals zu optimieren, die der Zentralregierung unterstehenden Unternehmen dabei zu helfen, den Aufbau der Führer der modernen Industriekette zu beschleunigen, die stützende und ankurbelnde Funktion für Hauptträger zur Geltung zu bringen. Um eine Industriekette und eine innovative Kartographie der digitalen Wirtschaft, die die verschiedenen Provinzen und Städten des Landes und mehr als 700 Segmente abdecken, aufzubauen, dient es der wissenschaftlichen Entscheidungsfindung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie und der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reformen für die Industrie der digitalen Wirtschaft; Es gilt, beim Aufbau eines modernen Industriesystems zu unterstützen und die koordinierte Entwicklung der Städte Beijing und Tianjin sowie der Provinz Hebei (Region Jing-Jin-Ji) zu fördern.Vom 1. Gipfelforum für Industrieinternet im Jahr 2017 bis zur Welt-Internet-Konferenz im Jahr 2022 wurde die Veranstaltung sechs Male in Folge abgehalten. Als weltweit ersten Internet-Plattformen und Chinas erste industrielle Internet-Plattform für öffentliche Dienstleistungen erfuhr die CasiCloud-Plattform, die von der China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd. (CASIC) entwickelt wurde, auch die ständige Niveauhebung und Veränderung. Es verfügt über die Fähigkeit zur Erbringung von Dienstleistungen für branchenführende und -übergreifende System-Engineering, ausragende Fähigkeit zur Integration und Innovation von Fertigungstechnologie und Informationstechnologie, sichere und kontrollierbare Fähigkeit zur Erbringung von Dienstleistungen für das industrielle Internet, die stützende Fähigkeit für vollkommene Plattformökologie und öffentliche Dienstleistungen und praktische Fähigkeit zur Integration von Industrie und Bildung. Der Plan für den Aufbau eines weltweit erstklassigen Unternehmens für industrielle Internetplattformen wird zunehmend deutlicher.Pressekontakt:Ansprechpartner: Chen Shuo, 008610-81135810, 0086-13601110701E-Mail: chenshuo@casicloud.cnOriginal-Content von: CASICloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145490/5250677