DJ Selenskyj nimmt virtuell am G7-Gipfel teil

BERLIN (Dow Jones)--Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am 27. Juni virtuell an dem Treffen der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) teilnehmen, wie eine Sprecherin der Bundesregierung mitteilte. Bundeskanzler Olaf Scholz habe ihn eingeladen und Selenskyj habe die Einladung angenommen. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Kanada und der USA werden sich am dem 26. Juni in dem bayerischen Schloss Elmau treffen. Der Gipfel soll am 28. Juni enden. Am 27. Juni werden zudem die Kollegen aus dem Senegal, Südafrika, Indien, Indonesien und Argentinien dazu stoßen.

