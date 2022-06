Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat das Leitzinsband um 75 BP auf 1,50 bis 1,75% erhöht und damit die Markterwartungen erfüllt, so die Analysten der Helaba.Zwar seien weitere Zinsschritte von 50 oder erneut von 75 Basispunkten möglich, Spekulationen seien gleichwohl nicht forciert worden. FED-Chef Powell habe zum Ausdruck gebracht, dass eine beschleunigte Gangart nicht als Indikator für einen extrem hohen Gipfelpunkt des Zinszyklus fehlinterpretiert werden dürfe. Der FED-Fund-Future per Ende dieses Jahres liege wenig verändert bei 3,60% und am oberen Ende der neuen Leitzinsprojektionen der FOMC-Mitglieder. ...

