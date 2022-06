Thema heute:

Reload-Land - Das erste europäische Elektro -Motorrad-Festival startet in Berlin

Vom 24. bis 26. Juni 2022 findet in Berlin Reload Land statt, das erste spezielle Festival für die Elektromotorrad-Community. Reload Land ist zu 100 Prozent elektrisch und zeigt das Beste aus der Welt der Elektromotorräder, E-Scooter, E-Fahrräder und kundenspezifischen Fahrgeschäfte. Es werden rund 20 Aussteller und bis zu 5000 Gäste erwartet.

Die Veranstaltung wird eine Vielzahl gleichgesinnter Futuristen anziehen und so ein kreatives Zentrum sein, das Geschäft und Spaß verbindet, angetrieben von Elektromotoren. Das Festival ist eine Plattform für die Macher der schnell wachsenden Elektromotorradindustrie und für alle, die sich für aufregende elektrische Fahrten interessieren. Die perfekte Gelegenheit, sich zu vernetzen und neue Elektrokonzepte und Produktionsfahrgeschäfte in einer der modernsten Metropolen der Welt vorzustellen.

Neue Marken werden zum ersten Mal auf ihrem Weg von der Online-Welt in die reale Welt sichtbar und werden als neue Stars einer aufregenden neuen Bewegung zusammenkommen. Einer der Höhepunkte des Festivals wird eine kuratierte Auswahl an maßgeschneiderten Elektromotorrädern sein. Das Festival bietet die richtige Mischung aus Ausstellungen, Präsentationen und Testfahrten in einer lebendigen Umgebung. Nicht nur für aufgeschlossene Motorradbegeisterte, sondern auch für ein neugieriges urbanes Publikum.

Das Festival startet seine Reise durch Europa in Berlin in einem sehr authentischen Zweirad-Paradies namens craftwerk.berlin - Europas größter Motorrad-Community-Garage. Das Ausstellungsgelände wird sowohl im Außen- als auch im Innenbereich des Craftwerk-Standorts stattfinden und sich im Inneren über zwei Ebenen mit einer Gesamtfläche von über 3000 Quadratmetern erstrecken.

Am 25. Juni gehört zum offiziellen Programm der erste SILENT RIDE durch die Stadt. Nach der Fahrt gibt es die offizielle After-Party im Deus Fountain Berlin. In einer hoffentlich perfekten Sommernacht werden die Besucher eine Party mit elektronischer Musik feiern.

Der Eintritt ist frei, geöffnet ist das Festival am Samstag, dem 25. Und Sonntag, dem 26. Juni 2022 von 9 - 18 Uhr, schon am Freitag gibt es von 12-18 Uhr einen Termin für Pressevertreter und VIP-Besucher. Der Silent Ride startet am Samstag um 19:30 Uhr am Craftwerk.Berlin.

