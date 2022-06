Das zumindest will die britische Zeitung "Times" erfahren haben. Das britische Unternehmen ist auf Onkologie und seltene Krankheiten spezialisiert. Mereo konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von entsprechenden therapeutischen pharmazeutischen Produkten. Mereo hat bereits mehrere Medikamentenkandidaten in der klinischen Erforschung. Aus operativer Sicht war das Unternehmen bisher defizitär, dafür ist man aber nettoschuldenfrei und verhältnismäßig solide finanziert. 2021 hat der Umsatz 36,5 Mio. GBP betragen. AstraZeneca ist bereits Entwicklungspartner von Mereo. Eine Übernahme wäre also in strategischer Hinsicht sinnvoll. Für risikofähige Anleger ist die Mereo-Aktie einen näheren Blick wert.

