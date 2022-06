Wenn Aktien aus dem E-Commerce-Umfeld massiv abverkauft werden, auch weil der in der harten Corona-Phase belastete stationäre Ladensektor sich wieder seine Anteile zurückerobert, dann ist es vielleicht keine schlechte Idee, sich Titel wie Bijou Brigitte erneut anzuschauen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass Roland Werner, CEO des Einzelhändlers für Modeschmuck, momentan sehr aktiv ... The post Bijou Brigitte: Insiderkäufe vor der Hauptversammlung appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...