BYD wird in diesem Jahr 1.200 Exemplare seines elektrischen Kompakt-SUV Yuan Pro EV nach Costa Rica liefern. Der BYD-Stromer wird in dem Staat in Zentralamerika unter der Bezeichnung S1 Pro vom Partner Cori Motors vertrieben. Der BYD Yuan Pro darf nicht mit dem BYD Yuan Plus verwechselt werden. Der Yuan Plus ist ein E-SUV auf Basis der 800-Volt-Plattform e-platform 3.0 von BYD, der Verkauf ist erst ...

