WALMART und ROKU beginnen Kooperation. Der Streamingdienstleister ROKU verankert den eCommerce des Handelsgiganten WALMART tiefer in seinem TV-Streaming. Zweimal OK drücken: Konsumenten können künftig direkt im TV-Streaming von ROKU Käufe auslösen. Beim Anschauen eines entsprechenden Werbespots reicht ein Druck auf die OK-Taste der Fernbedienung, um zu einer "Checkout Page" des beworbenen Produkts zu gelangen. Dort ist ggf. noch die gewünschte Stückzahl zu ändern und schon das nächste OK sendet die Bestellung ab. (Möglich ist dies, weil schon eine Kundenbeziehung besteht.) Zeitweilig exklusiv auf dem größten Bildschirm im Haus. Beim ROKU-Bezahlverfahren entfällt insbesondere die (erneute) Eingabe von Kreditkarten-Daten. Dass WALMART auf Dauer nicht der einzige derartige Kooperationspartner von ROKU bleiben wird, ist gewiss. Der Handelsriese freut sich aber, auf dem größten Display der ROKU-Kundschaft (mehr als 61 Mio. Accounts) eine Zeitlang bevorzugt zu werden. Korrektur beendet? Die ROKU-Aktie hatte nach ihrer großen Corona-Übertreibung innerhalb von 50 Wochen um 85 % korrigiert! Von 490,76 $ Ende Juli 2021 ging es hinunter auf 72,63 $ am 14. Juni. Die Bekanntgabe der neuen Kooperation brachte gestern zwischenbörslich + 4,1 % auf 81,80 $. Auch WALMART profitierte leicht: nachbörslich + 0,12 %. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

