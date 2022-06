Unterföhring (ots) -- Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Herzensprojekt von Sky, bei dem Athletinnen und Athleten gänzlich im Vordergrund stehen."- Ab morgen berichtet Sky Sport News täglich um 19.30 Uhr von den Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022- Moderatorin Amelie Stiefvatter begrüßt verschiedene Gäste und Vertreter der Special Olympics (Athleten, Trainer, Botschafter) im Studio- Live vor Ort: Sky Reporter Alexander Bohnengel und Raul Kristen berichten aus Berlin- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 17. Juni 2022 - Die Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022 beginnen am Wochenende und sind für Sky Sport News zugleich der Startschuss zur Berichterstattung der Special Olympics World Games 2023, die erstmals in Deutschland stattfinden.Ab morgen bis einschließlich Freitag begrüßt Sky Sport News Moderatorin Amelie Stiefvatter jeweils ab 19.30 Uhr zahlreiche Gäste und Vertreter der größten Sport-Organisation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Studio.Darüber hinaus berichten täglich live aus Berlin die Sky Reporter Alexander Bohnengel und Raul Kristen, die dem Zuschauer die Athletinnen und Athleten sowie deren Geschichten näherbringen wollen.Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Die Special Olympics sind ein Herzensprojekt von Sky, dem wir uns seit 2015 umfassend widmen. Nun wollen wir unser Engagement auf ein noch höheres Level setzen - vor und hinter der Kamera. Zum einen möchten wir die Special Olympics in ihrer Produktion unterstützen, zum anderen wollen wir redaktionell - unabhängig von den ohnehin beindruckenden sportlichen Leistungen - die Geschichten der Menschen erzählen, die diese erbringen. Hierbei sollen nicht die Wettbewerbe, sondern die Athletinnen und Athleten gänzlich im Vordergrund stehen.""Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5250978