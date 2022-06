Toronto, Ontario, 16. Juni 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen' - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, die Abstimmungsergebnisse der heute abgehaltenen Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt zu geben.

Wahl der Direktoren

Die nominierten Direktoren, die in Karoras Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung vom 16. Mai 2022 aufgeführt sind, wurden als Direktoren gewählt. Die bei der Versammlung persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionäre stimmten wie folgt ab:

Direktor Stimmen für (durch Stellvertreter) Stimmenthaltungen (durch Stellvertreter) Peter Goudie 67.236.302 91,11% 6.560.558 8,89% Scott M. Hand 63.715.321 86,34% 10.081.539 13,66% Paul Huet 71.219.722 96,51% 2.577.138 3,49% Warwick Morley-Jepson 67.473.218 91,43% 6.323.642 8,57% Shirley In't Veld 71.236.172 96,53% 2.560.688 3,47% Meri Verli 73.387.877 99,45% 408.983 0,55% Chad Williams 53.163.895 72,04% 20.632.965 27,96%

Andere Punkte

Der Beschluss zur Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für die Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre und zur Ermächtigung der Direktoren, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen, wurde mit 98,87 % der abgegebenen Stimmen angenommen.

Der Beschluss zur Genehmigung von Karoras aktienbasierten Vergütungsplans und der noch nicht zugewiesenen Ansprüche wurde mit 90,10 % der abgegebenen Stimmen angenommen.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") im australischen Bundesstaat Western Australia bis zum Jahr 2024 auf einen anvisierten Bereich von 185.000 bis 205.000 Unzen zu erhöhen. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die bis 2024 auf 2,5 Mio. Tonnen pro Jahr erweitert werden soll und von Karoras Untertageminen Beta Hunt und Higginsville beschickt wird. Karora hat vor kurzem die geplante Akquisition der Lakewood Mill in Westaustralien angekündigt, die zunächst eine zusätzliche Kapazität von 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr bieten wird. In Beta Hunt sind eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherzonen beherbergt, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt ca. 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder-Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaften erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Director, Investor Relations

Tel.: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

