Die Aktienmärkte mit deutlichen Abverkäufen, aber immerhin noch in Unterstützungsnähe. Auch der DAX könnte davon profitieren, wenn sich die Käufer endlich wieder finden. Für uns aktivere Händler bringt das aber in beide Richtungen beste Voraussetzungen, denn eine schnelle Anschlussbewegung scheint in jedem Fall anzustehen. Wie man die aktuelle Situation nutzen kann und wo unsere genauen Handelsmarken liegen, stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...