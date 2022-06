Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Renditeanstieg bei Renten nimmt gewaltige Ausmaße an, so die Analysten der Helaba.10-jährige Bunds würden inzwischen bei 1,7% notieren. Die Falken im EZB-Rat hätten die ernste Lage an der Inflationsfront nutzen können und einen auf Tempo ausgerichteten Fahrplan für den Zinserhöhungskurs durchgesetzt. Die Analysten der Helaba hätten den Widerstand der Tauben höher eingeschätzt, zumal die Risiken für die südeuropäischen Länder nicht zu unterschätzen seien. Die Ad hoc-Sitzung des EZB-Rats infolge deutlich steigender Risikoaufschläge bei Euro-Staatsanleihen habe die Problematik eindrucksvoll vor Augen geführt. ...

