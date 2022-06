Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten halten nach den Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank an und erhöhen den geldpolitischen Druck auf Japan. Gleichzeitig verharrt die Inflation weiter auf sehr hohem Niveau und schraubt die Zinserwartungen nach oben. Die Edelmetalle zeigen in diesen Turbulenzen nach der Talfahrt der vorangegangenen Wochen neue relative und absolute Stärke. Damit steigen die Chancen, dass auch die Edelmetall-Minenaktien in der Nähe des aktuellen Kursniveaus einen Boden bilden. Im Lichte dieses Chance-Risiko-Verhältnisses und ...

