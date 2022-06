München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Flugausfälle, Personalmangel, Teuerurlaub: Ist das Ferienchaos noch vermeidbar?Die Gäste:Claudia Müller (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete; Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus)Matthias von Randow (Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft)Amelie Fried (TV-Moderatorin und Buchautorin)Ute Dallmeier (Geschäftsführerin eines Reisebüros; Präsidiumsmitglied "Deutscher Reise-Verband")Dirk Schümer (Europakorrespondent "Die Welt")Im Einzelgespräch: Wolfgang Schuldzinski (Vorstand der Verbraucherzentrale NRW)Endlich wieder ein richtiger Sommerurlaub. Aber nach Pandemie und Preisschock: Wie angeschlagen ist die Tourismusbranche? Warum fehlt überall Personal? Droht deshalb an Flughäfen Chaos, in Hotels mieser Service? Und das zu Preisen, bei denen einem der Spaß am Reisen vergeht?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5251027