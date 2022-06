DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. Juni bis Montag 20. Juni (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 18. Juni 2022 22:40 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) bei Society for Computational Economics, Dallas S O N N T A G, 19. Juni 2022 - FR/2. Runde der Parlamentswahl in Frankreich M O N T A G, 20. Juni 2022 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+33,4% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vm/+33,5% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London 10:00 DE/Bitcom, Pessekonferenz zur Digitalisierung der Wirtschaft, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG (virtuell) zu Klimarisiken und EZB-Klimastresstest 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP (17:00 Anhörung Lagardes als ESRB-Chefin), Brüssel *** 15:00 DE/IG-Metall-Vorstand, PK (virtuell) zur Forderungsempfehlung für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2022 16:15 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Vorstellung der Studie "Cross-Border-E-Commerce - Internationaler Vertrieb über digitale Kanäle" *** 19:00 EU/EZB-Ratsmitglied Nagel, Interview mit Pioneer *** 20:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Annual Dinner der Society of Professional Economists, London - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US- Aktienmarkt NYSE, Nasdaq - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf + HERAUSNAHME - Delivery Hero MDAX + NEUAUFNAHME - Delivery Hero - Encavis + HERAUSNAHME - Beiersdorf - Hypoport SDAX + NEUAUFNAHME - Hypoport - Hensoldt - PNE AG - Medios AG + HERAUSNAHME - Encavis - LPKF LASER - SGL Carbon - Nordex SE TecDAX + NEUAUFNAHME - Hensoldt - SMA Solar Techonology AG + HERAUSNAHME - Eckert & Ziegler - Nordex STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Glencore + HERAUSNAHME - Adidas STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Aixtron (Deutschland) - Axfood (Schweden) - Fortnox (Schweden) - Gaztransport et Technigaz (Frankreich) - Harbour Energy (Großbritannien) - Indivior (Großbritannien) - Nexans (Frankreich) - OCI (Niederlande) - Saab (Schweden) - Telefonica Deutschland (Deutschland) - Wacker Chemie (Deutschland) + HERAUSNAHME - CD Project (Polen) - Dr Martens (Großbritannien) - Ets Colruyt (Belgien) - Mips (Schweden) - Nokian Renkaat (Finnland) - Orpea (Frankreich) - Qt Group (Finnland) - Quilter (Großbritannien) - S4 (Ord. Shares) (Großbritannien) - Schibsted Gruppen (Norwegen) - Vifor Pharma (Schweiz) FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Centrica - Unite Group + HERAUSNAHME - ITV - Royal Mail ===

