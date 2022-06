BERLIN, June 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avascent, das führende Strategieberatungsunternehmen für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche und vom Staat abhängige Bereiche, freut sich, die Eröffnung einer Niederlassung in Berlin bekanntzugeben, um die Kunden von Avascent in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie staatliche Kunden in Deutschland besser betreuen zu können. Dr. Lars Miethke wird die Berliner Geschäfte der Firma in enger Abstimmung mit den Niederlassungen von Avascent in Paris und London führen.



"Seit der Eröffnung der Niederlassungen in London und Paris haben wir großen Erfolg und Wachstum erlebt und dem europäischen Markt einen hervorragenden Kundenservice geboten", so Steve Irwin, President von Avascent. "Wir haben das Glück, die deutsche Industrie seit einiger Zeit von unserer Londoner Niederlassung aus betreuen zu können. Mit einem Team in Berlin gehen wir davon aus, noch besser aufgestellt zu sein, um auf die Bedürfnisse bestehender und zukünftiger Kunden einzugehen."

Joseph Walsh, Leiter der Niederlassung von Avascent in London, bemerkte: "Deutschland ist seit langem ein führender Akteur in der europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Mit den Veränderungen, die der russische Einmarsch in die Ukraine ausgelöst hat, erwarten wir, dass Deutschland sowohl als Markt als auch als Produzent noch wichtiger wird."

Dr. Miethke ist seit 2013 in der Niederlassung von Avascent in Washington, DC (USA), tätig und arbeitet seit 2016 in der Londoner Niederlassung, wo er mit deutschen und internationalen Private-Equity- und Firmenkunden zusammenarbeitet und Projektteams leitet, um die organischen und anorganischen Wachstumsstrategien der Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Er hat einen B.Sc. in Betriebswirtschaftslehre von der Humboldt-Universität zu Berlin, absolvierte die School of Foreign Service der Georgetown University in Washington und promovierte an der London School of Economics mit einem Forschungsschwerpunkt auf der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik.

"Als größte Volkswirtschaft in Europa war Deutschland schon immer ein wichtiger Markt für die Unternehmens- und Private-Equity-Kunden von Avascent", so Lars Miethke. "Eine Präsenz in der deutschen Hauptstadt wird es uns ermöglichen, unseren wachsenden Kundenstamm in Deutschland und diejenigen, die in einen der dynamischsten Luftfahrt- und Verteidigungsmärkte in Europa investieren möchten, besser zu bedienen."